Vorladenkonzert @ Tom Boller feat. Chris Cacavas

Das aus Tucson stammende und seit 2002 in Karlsruher Gefilden lebende „Green On Red“-Gründungsmitglied gibt ein Country-Twang-Indie-Alternative-Rock-Mix-„Vorladenkonzert“ am Werderplatz.

Supportet wird Singer/Songwriter Chris Cacavas von seinem Buddy Stv Gar an der Lap-Steel-Gitarre. -pat