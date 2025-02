Waldbronner Bigband Summit 2025

Mit neun Bands an zwei Tagen ist es das wohl größte Event seiner Art in Deutschland, wenn zum dritten Mal im Waldbronner Kurhaus Big-Band-Sound in seiner ganzen opulenten Vielfalt ertönt.

Zum Auftakt setzt der Karlsruher Jazzer und Initiator Steffen Dix wieder auf den musikalischen Schlagabtausch nach dem Vorbild der Big-Band-Battle von Count Basie und Chick Webb für alle Lindy Hopper und Swingtänzer. Die Kontrahenten: das Vintage Jazz Orchestra vom veranstaltenden Musikverein Harmonie Etzenrot unter Leitung von Peter Reiter und die Grand Central Big Band (Heidelberg, Lt. Andreas Krämer) mit der stimmgewaltigen Jana Schrietter vs. Crooner Teddy Schmacht (Sa, 22.3., 20 Uhr). „Nach dem Erfolg der ersten beiden Ausgaben gab es zahlreiche Anfragen von Bands, die unbedingt bei uns spielen wollten – das Konzept begeistert also genauso die Musizierenden selbst. Wir haben daraus wieder ein abwechslungsreiches und hochwertiges Programm zusammengestellt. Die Veranstaltung ist gedacht als Treffpunkt für Jazz- und Big-Band-Fans, aber auch für Neugierige, die mit diesem Genre bisher nicht so viel anfangen konnten“, so Organisator Dix. Am So, 23.3. spielen sieben Bands mit Programm, das gegensätzlicher nicht sein könnte: Wortwörtlich eingeheizt wird zum Auftakt durch die aus einer Feuerwehrkapelle hervorgegangene Big Band Brandheiß (11 Uhr, Pforzheim, Ltg. Bernd Windelband), bis abends die jungen Funkgeraet (20 Uhr, Mannheim/Stuttgart, Ltg. Paul Dupont) zeigen, wie facettenreich, bluesig, jazzig, rockig und knackig funkig Big-Band-Sound heutzutage sein kann. Dazwischen jede Menge Musik sämtlicher Stilrichtungen mit der Bigband Abteilung 7 (12.30 Uhr, KA, Ltg. Stefan Kemper), der Bow Tie Big Band (14 Uhr, Renningen, Ltg. Marko Mebus), der Bigband Freiberg (15.30 Uhr, Ltg. Boris Degen), dem Jazz Association Orchestra (17 Uhr, Durmersheim, Ltg. Peter Müller) und der Bigband 17 (18.30 Uhr, Mannheim, Ltg. Stephan Zimmermann). -pat