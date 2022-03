Ramblin’ Bird & Nordbecken Quartett

Ein Wandervogel zwischen den Stilen und Projekten ist Christoph Neuhaus.

Mit seinem fünften Studioalbum „Ramblin’ Bird“ hat er diese Dynamik nun in feste Form gegossen. Zwischen Jazz, Blues und Folk wandert der baden-württembergische Landesjazzpreisträger 2021 als Gitarrist und Songwriter hin und her. Aktuell besteht seine „Ramblin’ Bird“-Combo aus sieben Charakteren, die in wechselnder Besetzung auftreten. In Karlsruhe sind das neben Neuhaus: Alexandra Seubert (Vocals), Ulf Kleiner (Keys), Sebastian Schuster (Bass) und Christian Huber (Drums; Fr, 4.3., 20 Uhr).

Das Nordbecken Quartett aus dem Karlsruher Rheinhafen mäandert zwischen Post-Bop, Blues und Folk-Jazz und bleibt live immer für eine Überraschung gut. Regina Fischer greift dabei neben dem Saxofon auch zur Flöte, mit ihr spielen Frank Hennrich (Gitarre), Robin Mock (Bass) und Jonathan Zacharias (Drums; Sa, 5.3., 11.30 Uhr). -fd