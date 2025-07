Was bleibt

Das DIY-Screamo-Festival verspricht „einen Tag voll feinstem noisigem Geballer, leidenschaftlichem Gekreische, veganer Essensstände und vielleicht eine klitzekleine After-Show“.

Angeführt vom Londoner Duo Death Goals (Queercore) besteht das Line-up aus I Practice Saying Sorry To You So I Can Do It In Front Of The Mirror One Day (Hyperskramz, Leipzig), Soastasphrenas (Sad Violent Noise, Berlin), den Italienern Konoha (Emo-Violence) und Bymyside (Screamo), Jota (Post-Hardcore, Halle) sowie Im Wasser (Post-Screamo, Essen). -pat