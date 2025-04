Diese jungen und vorwärtspreschenden Franzosen stellen schon im Bandnamen klar, dass sie keine Gefangenen machen!

Wütender Punkrock, schriller Garagenpop samt krawalligem Aufruf zur Revolution und düster-poetischer Introspektion – von rohestem Post-Punk bis Pop ist bei We Hate You Please Die alles drin.

Support: Foscø (Screamo) aus dem spanischen Elche. -pat