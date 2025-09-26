Weeland nennt der Gitarrist Patrick Wieland sein Bandkollektiv mit Sängerin Esther Cowens, Schlagzeuger Tommy Baldu, Tastenvirtuose Martin Meixner und dem Berliner Bassisten Martin Stumpf.

Zusammen hat man das neue Album „The Soul Provisions“ eingespielt, in dem Weeland die Essenz von Retrosoul und Rhythm’n’Blues mit modernen Indiesoul-Einflüssen verwebt, wie man sie etwa von Khruangbin kennt.

Von Balladen bis zu groovenden Tracks ist das Album ein Genuss für Soulliebhaber wie auch für neue Indiesoul-Entdecker – Authentizität, Tiefe und entschleunigte Eleganz! Die Musiker von Weeland sind alle etablierte Szenegrößen und arbeiteten bereits mit Künstlern wie Jan Delay, The Voice Of Germany Band, Max Herre oder den Fantastischen Vier zusammen. -rw