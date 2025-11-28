Weite & Children Of The Grave Fest II
Popkultur // Artikel vom 28.11.2025
Dieses „Psychedelic And Krautrock Sounds“-Kollektiv um Ingwer Boysen High Fighter besteht aus weiteren Delving-Members, die wie der Initiator auch bei Elder sowie bei Lawns und Perilymph aktiv (gewesen) sind.
Innerhalb von nur einer Woche haben die aus Berlin und Hamburg stammenden Weite das Debüt „Assemblage“ (2023) geschrieben und aufgenommen – live und stark improvisiert. Weniger Jam-Session-Charakter hat im Jahr drauf das mehr auf ausgefeiltes Songwriting fokussierte Zweitwerk „Oase“ (Fr, 28.11., 21 Uhr).
Mit acht der spannendsten hiesigen HC-Bands feiert tags drauf „Fächerstadt Hardcore“ sein zweites „Grave Fest“. Das Line-up: Strain/Sedate (HC/Metal, Mannheim), Bloody Tiles (HC, Bielefeld), Hollow Grin (Metal/HC, Dresden/Senftenberg), Blind Ambition (HC-Punk/Nu Metal, Frankfurt), Mental Terror (HC/Metal, Zwickau), Gravery (Downtempo Deathcore, Italien), Waves Like Walls (Melodic HC/Metalcore, Ingolstadt) und Backstabbed (HC/Crossover, Offenburg; Sa, 29.11., 19 Uhr). -pat
P8, Karlsruhe
