Weite & Children Of The Grave Fest II

Popkultur // Artikel vom 28.11.2025

Gravery

Dieses „Psychedelic And Krautrock Sounds“-Kollektiv um Ingwer Boysen High Fighter besteht aus weiteren Delving-Members, die wie der Initiator auch bei Elder sowie bei Lawns und Perilymph aktiv (gewesen) sind.

Innerhalb von nur einer Woche haben die aus Berlin und Hamburg stammenden Weite das Debüt „Assemblage“ (2023) geschrieben und aufgenommen – live und stark improvisiert. Weniger Jam-Session-Charakter hat im Jahr drauf das mehr auf ausgefeiltes Songwriting fokussierte Zweitwerk „Oase“ (Fr, 28.11., 21 Uhr).

Mit acht der spannendsten hiesigen HC-Bands feiert tags drauf „Fächerstadt Hardcore“ sein zweites „Grave Fest“. Das Line-up: Strain/Sedate (HC/Metal, Mannheim), Bloody Tiles (HC, Bielefeld), Hollow Grin (Metal/HC, Dresden/Senftenberg), Blind Ambition (HC-Punk/Nu Metal, Frankfurt), Mental Terror (HC/Metal, Zwickau), Gravery (Downtempo Deathcore, Italien), Waves Like Walls (Melodic HC/Metalcore, Ingolstadt) und Backstabbed (HC/Crossover, Offenburg; Sa, 29.11., 19 Uhr). -pat

P8, Karlsruhe

Anfang « Abgesagt: Slow Crush | NaN – Festival für Computermusik 2025 » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte addieren Sie 5 und 1.
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL

Stahlzeit (Foto: Christian Böhme)

Stahlzeit

Popkultur // Artikel vom 24.01.2026

Das im Veranstalterjargon so gern überstrapazierte „Einheizen“ trifft beim bekanntesten Rammstein-Tribute ausnahmsweise mal vollumfänglich zu!

Weiterlesen …
No Sugar, No Cream (Foto: Rolf Ableiter)

No Sugar, No Cream

Popkultur // Artikel vom 16.01.2026

„Keine Band in Deutschland kann Americana so gut“ wie die Karlsruher No Sugar, No Cream, befindet das Redaktionsnetzwerk Deutschland beim Release des 2024er Albums „Future, Exhale“.

Weiterlesen …
Mola

Mola

Popkultur // Artikel vom 15.12.2025

Bei Isabella Streifeneder ist „Schnee im Sommer“ und „Liebe Brutal“.

Weiterlesen …
Toxoplasma

Toxoplasma

Popkultur // Artikel vom 29.11.2025

Die Neuwieder sind mit der Inbegriff des Deutschpunks, das selbstbetitelte Toxoplasma-Debüt von 1983 zählt zu den wichtigsten Platten dieser Zeit.

Weiterlesen …

Sauna Kollektiv

Popkultur // Artikel vom 28.11.2025

Unter flackerndem Schwarzlicht nimmt das Sauna Kollektiv Freunde von House, Hardgroove, Trance, Breakbeats und D’n’B-Drops erstmals in den Schwitzkasten.

Weiterlesen …
Werbung
Suchtpotenzial (Foto: Dieter Düvelmeyer)

Rainer von Vielen & Suchtpotenzial

Popkultur // Artikel vom 28.11.2025

Nach acht Jahren Pause sind die neuen Songs persönlich, fast intim, viele entstanden im Rahmen des autobiografischen Theaterstücks „Räuberleiter“.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über POPKULTUR

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper