Post-WaverInnen und Indie-Lovers hergehört.

Mit den White Lies macht eine der derzeit kraftvollsten UK-Rockbands Station in KA! Als ruppig-ungestüme Post-Punk-Formation gestartet, haben sich die Londoner immer stärker einem im New Wave verwurzelten Sound genähert, der stark an New Order oder Interpol orientiert ist.

Das live stets zu einem Quintett anwachsende Trio präsentiert sein sechstes Album „As I Try Not To Fall Apart“ und die Special Guests Charming Liars. -pat