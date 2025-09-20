Wiegedood
Popkultur // Artikel vom 20.09.2025
Die Belgier aus dem erweiterten Genter Amenra-Umfeld werden in Szenekreisen seit zehn Jahren für ihren rabiat-sperrigen Mix aus Black mit Extrem Metal und Ambient vergöttert.
Jetzt setzen Wiegedood ihre lang grassierende Idee in die Livetat um, die von 2015 bis ’18 herausgebrachte Konzeptalbentrilogie „De Doden Hebben Het Goed“ als dampfwalzige Gesamtshow zu spielen!
Support bei dieser „Dudefest“-Clubshow: Treha Sektori. -pat
Sa, 20.9., 20 Uhr, Jubez, Karlsruhe
WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL
Organisch – Elektronisch: Fallwander x Ferdinand / Røreka
Popkultur // Artikel vom 27.09.2025
Eine sehr coole Doppelshow!Weiterlesen … Organisch – Elektronisch: Fallwander x Ferdinand / Røreka
Abgesagt: Eyes
Popkultur // Artikel vom 26.09.2025
Dieses dänische Hardcore-Quintett ist berüchtigt für seinen chaotisch-noisigen Sound.Weiterlesen … Abgesagt: Eyes
26 Jahre Scruffys Irish Pub
Popkultur // Artikel vom 25.09.2025
Der Türgriff erinnert noch an die Zeit, bevor Paul „Scruffy“ Burke 1999 aus der Kneipe Nilpferd den „Probably Darkest Irish Pub In The World“ macht.Weiterlesen … 26 Jahre Scruffys Irish Pub
Daënk
Popkultur // Artikel vom 23.09.2025
Als Gastsänger in Seán Tracys Irish Pub fing 2002 mit Covers von Elvis, Johnny Cash und Metallica-Balladen alles an.Weiterlesen … Daënk
The Jakob Manz Project
Popkultur // Artikel vom 21.09.2025
Mit ihrem frischen und zupackenden Sound gehören sie zu den erfolgreichsten Bands des jungen deutschen Jazz.Weiterlesen … The Jakob Manz Project
Italo Disco #6
Popkultur // Artikel vom 20.09.2025
Glamour, Glitzer, Giorgio Moroder!Weiterlesen … Italo Disco #6
Kommentare
Einen Kommentar schreiben