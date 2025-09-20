Die Belgier aus dem erweiterten Genter Amenra-Umfeld werden in Szenekreisen seit zehn Jahren für ihren rabiat-sperrigen Mix aus Black mit Extrem Metal und Ambient vergöttert.

Jetzt setzen Wiegedood ihre lang grassierende Idee in die Livetat um, die von 2015 bis ’18 herausgebrachte Konzeptalbentrilogie „De Doden Hebben Het Goed“ als dampfwalzige Gesamtshow zu spielen! Support bei dieser „Dudefest“-Clubshow: Treha Sektori. -pat