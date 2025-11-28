Sie waren der Publikumsliebling im „New Bands Festival“-Finale 2023 und durften demzufolge im Jahr drauf auf der „Fest“-Hauptbühne ran.

Mit ihrer selbstorganisierten Albumreleasetour zum Debüt „Serenity“ haben die Karlsruher Wishing Wells ihre Mischung aus Metal, Indie und Punkrock auch in der Schweiz und Italien hören lassen.

Jetzt feiern sie ihr fünftes Bandjubiläum mit den drei Supports Modern Hell (Hardcore-Punk), Demojacke und Stikkie (Punk). -pat