Witch Club Satan
Popkultur // Artikel vom 30.09.2025
Die drei Norwegerinnen bezeichnen sich als „Feminist Black Metal“-Band.
Auch sonst scheuen Nikoline Spjelkavik (Gitarre), Victoria Røising (Bass) und Johanna Holt Kleive (Drums) weder Provokation noch Theatralik, die sie aber keineswegs als Schauspiel, sondern als Ästhetik und Ausdruck von Kunst verstanden wissen wollen: Als Hexen beschwören sie die Geister auf dem Scheiterhaufen verbrannter Frauen herauf und tragen ihre Texte in Form von magischen Sprüchen vor, die jedes Konzert zu einem okkulten Ritual machen! -pat
Di, 30.9., 20 Uhr, P8, Karlsruhe
