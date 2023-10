Wohnzimmerkonzert #02 & 22-Pistepirkko

Neben der jungen Songwriterin Yuila, die Power und wie Zerbrechlichkeit in ihrer Stimme transportiert, präsentiert sich das junge Duo Apartment D’Amour.

Ana Djan vereint ihre orientalische Herkunft mit ihrer Liebe zu grungigem Noirsound und unterstreicht diese mit ihrer entwaffnenden Stimme. Unterwegs ist sie aktuell mit dem Sänger und Gitarristen Thomas Peitschow.

Auf dem zweiten Floor spielt die finnische Kultband 22-Pistepirkko: Bei Radio 100 in Berlin waren sie Stammgast in unserer Playlist. Das war von 89 bis ’91. 40 Jahre machen die Finnen nun erstklassigen, lustigen bis melancholischen Pop-Punk – nach einer mehrjährigen Auszeit ist das spielfreudige brillante Trio jetzt mit „Kind Hearts Have A Run Run“ zurück. -rw