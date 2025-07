Wohnzimmerkonzert: Kunstedition #04

„Kaltgetränk aus dem Kühlschrank holen, rein in den Liegestuhl, Musik an – Welt aus.“

So kündigt sich dieser entspannte Sommerabend mit lokalen Acts und Kunst beim Open-Air-“Wohnzimmerkonzert“ in der „Zeltival“-Edition an. Für Livemusik sorgen u.a. Karlmer (Rock) und Yaelu (Jazz/Hip-Hop/Pop). -pat