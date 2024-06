Wohnzimmerkonzerte #10 & 11

Mit einer Doppelausgabe und vier Acts zieht die junge Konzertreihe nach draußen.

Helena Fin malt mit ihren Texten Bilder und erzählt Geschichten, die mit viel Gefühl auf sphärischen Hip-Hop-Beats und ihrer jazzig geprägten Stimme lebendig werden. Seit 2020 releast sie ihre eigenen Songs und nach dem Millionenerfolg von „In meinem Kopf“ (feat. Helena Fin) mit Rapper Face, Solosongs und Kollaborationen konnte sie vielfältige Projekte veröffentlichen. Marie Gerhardine Iguchi aka Gerda studiert Operngesang an der HfM, hat ein Faible für Metal und Oper; in ihren Solosongs begleitet von Synthesizer und manchmal auch E-Gitarre nutzt sie sphärische Ambientwellen, um ihre Songs in meditative Arrangements zu versetzen.

Die Band Gondhi um den gleichnamigen Frontmann kombiniert treibende Drumbeats und Bassläufe mit kreativen Gitarrenmelodien und Raplyrics, die gesellschaftliche Probleme mit Humor, Kritik, Sarkasmus und großem Flow thematisieren. Die Musik des palästinensischen Filmkomponisten und Pianisten Faris Badarni ist stark von Jazz, elektronischer Musik und mittelöstlichen Einflüssen inspiriert. -rw