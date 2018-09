Die Band um Klarinettist Wolfgang Meyer gehört mit Peter Lehel (Saxofon), Thilo Wagner (Piano) und Thomas Stabenow (Bass) quasi zum Inventar der Hemingway Lounge.

Nun zieht ihr geliebter Weststadt-Club wieder für einen Abend ins Sandkorn. Auf dem Programm steht das CD-Release-Konzert zu „Nocturne“. Tiefgründige Charakterstücke in zartem Pastell, wie man sie sonst vor allem von klassischen Komponisten wie Chopin, Satie und Liszt kennt, schimmern auch im Jazz einnehmend. Darunter sind auch feine Balladen und Midtempo-Nummern wie „Night & Day“, „Over The Rainbow“ und „I Wish You Love“. VVK empfohlen. -er