Im Sydney der Anfangs-2000er wagt sich ein Trio ohne Scheu an seine großen Vorbilder Led Zeppelin, Deep Purple und Black Sabbath, die beim Introriff des Überhits „Joker And The Thief“ unüberhörbar Pate stehen.

Der klassische (Stoner) Rock mit psychedelischem Einschlag katapultierte Wolfmother schnell auf die Bühnen der Welt; der Song „Woman“ gewinnt 2006 einen „Grammy“, „Love Train“ wird zum Soundtrack eines Apple-Werbespots. Was folgt sind Besetzungswechsel und kreative Differenzen; nach der temporären Auflösung ist Sänger und Gitarrist Andrew Stockdale heute das einzige Originalmitglied. Im Lockdown ersinnt er im Quasi-Alleingang das 2021er rau-verspielt-wuchtige DIY-Album „Rock Out“, mit dem Wolfmother jetzt auf die Bühne zurückkehren und im August bei nur fünf Konzerten in Deutschland zu erleben sind. Special Guest: Asomvel. -pat