Als die Welt 2020 eine forcierte Pause von der Livemusik eingelegt hat, schloss sich Wolfmother-Sänger und -Gitarrist Andrew Stockdale im Heimstudio ein und nahm „Rock Out“ im Alleingang auf.

Entstanden ist ein Album, das musikalisch der Zeit von Deep Purple, Cream und Co. entsprungen sein könnte, dessen klassischer Sound aber an die modernen Gegebenheiten angepasst ist und einige der besten einfachen Riffmonster in der Geschichte der Australier beinhaltet.

Jetzt geht’s mit dem neuen Material auf Tour, wobei die Setlist auch „Joker And The Thief“, „Woman“ und die übrigen Großtaten der alten Alben umfasst. -pat