Wonk Unit, Pendejo & A Giant Dog

Drei-Tages-Hacke-Konzertmarathon!

Bei der in jeder Hinsicht energetischen „21st Century Punk Rock“-Show von Alex Wonks Londoner Dreier-Unit, die sich irgendwo im Dunstkreis von Millencolin einreiht und dabei immer wieder Ska-Elemente heraushören lässt, gilt auch fürs Publikum „Honk If You Wonk!“.

Das bekommt am Folgeabend von den Amsterdamern Pendejo um die Cousins El Pastuso und Jaap „Monchito“ Melman einen Latino-Heavy-Rock-Arschtritt verpasst, bevor A Giant Dog mit glamrockigen Power-Punk-Pop auf Partymodus schalten. Support: Joseph Boys. -pat