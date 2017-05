Als „21st Century Punk Rock“ stilisiert Alex Wonk den Sound seiner Londoner Dreier-Unit, die sich irgendwo im Dunstkreis von Millencolin einreiht und dabei immer wieder Ska-Elemente heraushören lässt.

Eine in jeder Hinsicht energetische Bühnenshow verspricht auch das fünfte Studioalbum „Mr Splashy“ - fürs Publikum gilt: Honk If You Wonk! Ab 22 Uhr „Friday Vibez“. -pat