Woodstickel 2019

Wie immer am Brückentag nach Himmelfahrt ist der Festplatz Ponderosa in Wolfartsweier ab 16 Uhr Schauplatz des Musikfestivals „Woodstickel“.

Eine ehrenamtlich organisierte, nicht-kommerzielle Veranstaltung, alle Bands treten ohne Gage auf. Auch das wieder geöffnete Wolfartsweierer Freibad wird übrigens mit hohem gesellschaftlichem Engagement betrieben.

Auf zwei Bühnen spielen beim Festival De Polize (Sting- und Police-Tribute), Los Catacombos mit Chart-Covers, die Cat Hill Blues-Band mit Background-Chor Kitty Cats spielen ein fast rockiges Set, auf der Nebenbühne stehen All Of Three um Schlagzeuger Sven Münchgesang und die gesetzteren Herren von Out Of The Blue(s). Den Auftakt macht eine Band aus dem Durlacher Los Catacombos-Jugendmusikprojekt. -rw