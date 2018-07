Yael Deckelbaum & The Mothers

Die kanadisch-israelische Künstlerin und Friedensaktivistin, als Gründungsmitglied des israelischen Frauentrios Habanot Nechama dort ein Popstar, schrieb 2016 „Prayer Of The Mothers“, das zur Hymne der Frauenfriedensbewegung Women Wage Peace wurde.

Mit Frauen verschiedener Religionen und Nationen gründete sie 2017 das Prayer Of The Mothers Ensemble, eine vielköpfige und -stimmige Female-Folk-World-Rock-Band, die sich erstmals in Karlsruhe vorstellt. -rw