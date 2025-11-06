Bandgründerin Zoryana Dybovska und vier Theaterstudenten aus Lviv reisten 2016 durch das Land auf der Suche nach den musikalischen Traditionen.

Mit ihrer Sammlung von poetischen Liedern über die Liebe und das Leben schaffen Yagody ihren eigenen Stil, unterstützt von Musikern an Schlagzeug, Gitarre, Akkordeon und der Drymba.

Da sie aus dem Theaterkontext kommen, ist jede Bühnenshow nach dramaturgischen Prinzipien aufgebaut. -rw