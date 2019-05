Bar jeder Referenz musizieren Yass.

„Ten Volt Shock“-Drummer Markus Brengartner und sein auch bei Kurt aktiver singender Gitarrist Frank Otto haben von den frühen 90ern an Erfahrungen in Gefilden wie Noise-Rock, Lo-Fi, Post-Punk und Minimal Wave gesammelt.

Seit 2012 sind sie auch als Duo aktiv und präsentieren nun Songs aus ihren beiden LPs „Things That Might Have Been“ und „Night Wire“. Wer den Future-Synth-Noise-Rock vorher unbedingt einordnen muss, orientiert sich grob an Battles, Electric Electric oder Trans Am – und liegt am Ende doch grandios daneben! Support: ACKR (Noise-Rock). -pat