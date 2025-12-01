Yawning Man & Das aus der Jugend

Popkultur // Artikel vom 11.12.2025

Yawning Man

Mitbegründet von Mario Lalli und dem heute noch auf der Bühne aktiven Gitarristen Gary Arce in den späten 80ern, festigten Yawning Man mit dem 2023er Release „Long Walk Of The Navajo“ ihren Status als Schlüsselfiguren in der Entwicklung des instrumentalen Wüsten-/Stoner-Rocks.

Support: Soft Sun (Do, 11.12.,20 Uhr).

Weiter geht’s tags drauf mit „Das aus der Jugend“, der „Freiburger Kuschelpunk-Formation mit Affirmationen für Straßenschlacht und Arbeitszeitbetrug“ und ihrem Debüt „Für immer niemals sein wie ihr“, sowie den Post-Punks Berlin 2.0 aus Stuttgart, die ihr Zweitwerk „Kaltental“ dabeihaben (Fr, 12.12., 21 Uhr). -pat

Alte Hackerei, Karlsruhe

