Zapata Soundz: Get Up, Stand Up! Reggae & Ragga Jungle

Nach der finalen Show im Club Stadtmitte machen Zapata Soundz „eine lange Sommerpause und melden uns dann mit einem neuen Partykonzept zurück“.

Zum Abschluss bauen Dony Don, Jah Phil, Irie T und Selecta Martin außerdem auch etwas Ragga Jungle in ihr Set ein. „Kommt also alle noch mal in die Stadtmitte und feiert mit uns den Frühling und die Legalisierung!“ -pat