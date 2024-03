Zapata Soundz: Get Up, Stand Up – Reggae Revival

Roots-Reggae aller Dekaden von Foundation bis Modern Roots stehen heute bei Zapata Soundz auf dem Programm dieses Specials – ohne Dancehall und Afrobeats.

„Der Bob-Marley-Film ist momentan in aller Munde. In den letzten Jahren bekam Roots-Reggae leider immer weniger Beachtung. Auch wir haben uns dem Dancehall- und Afrobeats-Hype angepasst und spielten deshalb immer weniger Reggae auf unseren Events. Dabei sehnen sich in einer Welt, die ziemlich aus den Fugen gerät (Rechtsruck, Kriege, Klimakrise...), doch sicher noch viele Leute nach Peace & Love. Deshalb wollen wir hier einfach mal zusammen runterkommen und den ganzen Stress da draußen zumindest für diese eine Nacht in weite Ferne rücken, begründen die vier Karlsruher Zapatistas. „Strictly Roots für alle Reggae-Lovers – Just Good Vibes Til The Morning Come!“ -pat