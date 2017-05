Zehn Jahre Kohi

Für das Zehnjährige hat das Kohi „Dad Horse Experience“ gebucht.

Der Autodidakt ist seit 2008 als One-Man-Gesamtkunstwerk zwischen Country, Gospel und Punkrock, sprich im Sektor des „Kellergospel“ unterwegs. Hollow Skai, Journalist, Autor und Labelmacher, gründete 1980 in Hannover No Fun Records, das mit Bärchen & die Milchbubis oder Hansaplast damals bundesweit in der 1. Liga spielte.

Von ihm stammt auch die Rio-Reiser-Biografie „Das alles und noch viel mehr“, bei deren Lesetour ihn Marius del Mestre musikalisch begleitete. Del Mestre war selbst mit den Scherben als Gitarrist auf Tour, er spielt bei der Lesung zum neuen Hollow-Skai-Roman „Jonas Hieronymus Hellborg – Memoiren eines Rockstar-Mörders“ Songs von u.a. Janis Joplin, Blondie, Johnny Thunders, Cohen und Lou Reed. -rw