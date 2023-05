Zeltfestival Rhein-Neckar 2023

Zum Auftakt des siebten „Zeltfestivals Rhein-Neckar“ gibt’s im Palastzelt ein Dreigängemenü der Mundart.

Vor den bayrischen Blechblasrockern La Brass Banda (Fr, 9.6., 20.45 Uhr) und den Austropop-Superstars Seiler und Speer (19 Uhr) spielen Gringo Mayer und seine Kegelband (18 Uhr). Beim zweiten „Das Ding Festival“ stehen einige der hoffnungsvollsten NewcomerInnen der deutschen Pop- und Rapszene auf den beiden Bühnen Palastzelt und der kleinen Zeltbühne, u.a. 01099, Elif, Edwin Rosen, Bruckner, Leepa, Dilla und Pantha (Sa, 10.6., 16 Uhr).

Ebenfalls eine Fortsetzung erfährt das von Feuilleton-Rapper OG Keemo handverlesene Line-up des „Süd Süd Fests“ mit Lugatti & 9ine, 2lade, Souly sowie Flavio & Ramzey (Fr, 23.6., 17 Uhr). Außerdem spielt das britische Garage- und Bluesrockduo Briten Royal Blood (Di, 13.6., 19 Uhr), Englands Goldjunge George Ezra kommt mit seinem Nummer-eins-Album „Gold Rush Kid“ (Mi, 21.6., 19 Uhr, Foto links: Adam Scarborough) und Singer/Songwriter Johannes Oerding mit seinem siebten Album „Plan A“ (Do, 22.6., 19.30 Uhr).

Das ZRN-Abschlusskonzert holt Jan Delay in großer Besetzung aka Disko No. 1 nach gefühlter Ewigkeit zurück in die Metropolregion. Support: die Wahl-Mannheimer Rapperin Nora (So, 25.6., 19 Uhr). -pat