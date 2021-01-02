Zeltinger Band

Seit Ende der 70er mischt die Truppe um Frontmann Jürgen „De Plaat“ Zeltinger auch jenseits der Kölner Gemarkung die Musikszene auf.

Ihr Mix aus dreckigem Punkrock, schnörkellosem Rock’n’Roll und kölschem Straßencharme ist verewigt auf den Klassikern „Müngersdorfer Stadion“, einer Quasi-Adaption vom „Blitzkrieg Bop“ der Ramones, und dem auf Lou Reeds „Walk On The Wild Side“ basierenden „Asi mit Niwoh“.

Und ganz sicher schwenkt hier am Ende des Abends niemand seinen Hut, ohne lauthals in „Faleri, falera!“ eingestimmt zu haben! -pat