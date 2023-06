Zeltival 2023

Altmeister und Neuentdeckungen von sämtlichen Kontinenten besuchen über sechs Wochen das „Sommerfestival des Tollhauses“.

Angefangen in Nordamerika mit den Tex-Mex-Rockern Calexico (Fr, 23.6.), die das 20. Jubiläum ihres legendären „Feast Of Wire“-Albums feiern, geht die Reise nach Südamerika mit dem Kubaner Cimafunk (Mi, 12.7.), der als eines der aufregendsten neuen Gesichter der lateinamerikanischen Musik gilt, und der politisch engagierten Sängerin und Multiinstrumentalistin Bia Ferreira (So, 30.7.), deren „Música de Mulher Preta“ in der „Top Ten“-Reihe zum Zehn-Euro-EntdeckerInnenpreis ein Mix aus Reggae, Ragga und Rap ist. Aus Australien kommt Soul- und Popsänger Angus Stone mit seiner psychedelisch-bluesrockigen Band Dope Lemon (Do, 29.6.).

Am Fr, 28.7. steht dann Afrika im Fokus, als dessen musikalische Botschafterin sich Singer/Songwriterin Fatoumata Diawara aus Mali versteht. Europa verkörpern „Zeltival“-Dauerbrenner Shantel und das Bucovina Club Soundsystem (Fr, 30.6.), die Hamburger Techno-Blasdampfwalze Meute (Do, 6.7.), die Funk-Unit des schwedischen Jazzposaunisten Nils Landgren (Sa, 8.7.), die dänische Singer/Songwriterin Tina Dico (So, 16.7.), Ausnahmepianist Michael Wollny (Di, 18.7.) und die mit großem Orchester eine Pop-Rap-Revue epischer Größe veranstaltende deutsche Songwriterin Mine (Mi, 2.8.).

Und selbst Asien wird repräsentiert – durch Saxofonaltmeister Jan Garbarek (Di, 11.7.), der mit dem Inder Trilok Gurtu einen der weltbesten Perkussionisten in seiner Group dabeihat. Außerdem im Juni zu Gast: Souler Curtis Harding (Do, 22.6.) mit seinem dritten Album „If Words Were Flowers“ und die mit ihrem Garage-Rock an die 60er erinnernden Allah-Las (Mi, 28.6.). -pat