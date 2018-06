„Zeltival“-Ausblick 2018

Das Programm des von Fatoumata Diawara am Fr, 29.6. eröffneten „Zeltivals“ bringt auch in der zweiten Hälfte zahlreiche internationale Künstler nach Karlsruhe.

Mit Ziggy Marley (Mo, 16.7.) kommt der angesehenste Sachwalter seines Vaters. Weitere Tipps gehen an die Americana-Helden Calexico (Mi, 18.7.), die afrikanische Hip-Hop-Band Daara J Family feat. Faada Freddy (Sa, 28.7.), Jazz-Singer/Songwriterin Melody Gardot (So, 29.7.), Morcheeba (Mi, 1.8.), die Londoner Trip-Hop-Band um Sängerin Skye Edwards mit ihrem Comeback-Album „Blaze Away“, die „Nueva Cumbia Chilena“-Gruppe Chico Trujillo (Do, 2.8.), die Indie-Rocker Maximo Park (3.8.) und die den Schlusspunkt beim Sommerfestival des Tollhauses setzende westafrikanische Tuareg-Band Imarhan (5.8.). -pat