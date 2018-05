„Zeltival“-Ausblick 2018

Zwei herausragende afrikanische Acts bilden die Klammern des 24. „Zeltivals“.

Singer/Songwriterin Fatoumata Diawara (29.6.) aus Mali eröffnet das Tollhaus-Sommerfestival, dessen Schlusspunkt die westafrikanische Tuareg-Band Imarhan (5.8.) setzt. Und die senegalesische Afro-Hip-Hop-Formation Daara J (28.7.) hat mit Faada Freddy einen der besten Soul-, Jazz- und R’n’B-Sänger der letzten Jahre zu bieten.

Erstmals in Karlsruhe spielt der als Springsteen-Gitarrist und „Sopranos“-Darsteller legendär gewordene „Little Steven“ van Zandt in den Reihen seiner Disciples Of Soul (25.7.); mit dem Gelände bestens vertraut sind dagegen die Americana-Helden Calexico (18.7.). Beim Jazz-Quartett Hudson (9.7.) treffen Schlagzeuger Jazz DeJohnette, Gitarrist John Scofield und Organist John Medeski aufeinander; mit Ziggy Marley (16.7.) kommt der angesehenste Sachwalter seines Vaters; außerdem schlägt Kontrabassist Avishai Cohen (14.7.) erstmals den E-Bass an.

Die Indie-Rocker Maximo Park (3.8.) und die auf Kinder-Hip-Hop spezialisierten Deine Freunde (4.8.) komplettieren vorläufig das Line-up. Nachdem Jeff Beck (5.7.) schon seit Wochen ausverkauft ist, werden auch die Karten für Melody Gardot (29.7.), Michael Mittermeier (4.7.) und Süden (26.7.) mit Werner Schmidbauer, Pippo Pollina und Martin Kälberer allmählich knapp. -pat