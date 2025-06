„Zeltival“-Start 2025

Zum „Zeltival“-Opening kommen frische Sounds aus der Schweiz.

Die Indiefolkband The Gardener & The Tree um Sänger Manuel Felder hat ein neues Album am Start (Do, 3.7., 20.30 Uhr). Tags drauf lassen dann „Zeltival“-Stammgast Shantel und sein Bucovina Club Soundsystem die Balkan-Grooves los. Der „Disko Partizani“- Producer löst die Grenzen westlich fokussierter Genres wie Balkan Beat und Oriental Pop auf und legt musikalische Preziosen aus Südosteuropa, Griechenland und dem Nahen Osten auf (Fr, 4.7., 20.30 Uhr).

Dann kommt die Grand Dame westafrikanischer Musik nach Karlsruhe: Geboren in Benin, schöpft Kidjo aus den reichen Traditionen der westafrikanischen Musik und verbindet diese nahtlos mit Elementen aus R’n’B, Funk, Jazz und Latinrhythmen. Und auch aktuelle Afrobeats, Hip-Hop und Dancehall, wie auf ihrem jüngsten Album „Mother Nature“. Kidjo, die 2024 bei der großen Wiedereröffnungsshow von Notre Dame mitwirkte, setzt sich (auch mit Partnern wie Unicef und Oxfam) für Kinderrechte ein und gründete eine Stiftung, die sich für die Bildung junger Mädchen in Afrika starkmacht (Sa, 5.7., 20.30 Uhr).

Am So, 6.7. sind dann alle eingeladen, um 11 Uhr ihr Frühstück mitzubringen und im Tollhaus-Garten zu picknicken; ein Frühstücksgetränk ist im Eintrittspreis enthalten. Es spielt das Völker und Generationen verbindende Kinderrocktrio Raketenerna aus Berlin-Kreuzberg. Mit 18 Jahren wanderte Nedjim Bouizzoul nach Quebec aus und gründete dort La Bess. Seitdem euphorisiert der aus Nordafrika stammende Musiker mit einem Mix aus afrikanischen Sounds, Gypsy-Rumba, Flamenco und Chaâbi-Musik Konzertsäle in Amerika, Nordafrika und Frankreich, wo er seit einigen Jahren lebt (So, 6.7., 20.30 Uhr). -rw