Der Brachial-Dreier aus Los Angeles thrasht Garage.

Die Zig Zags verwursten Punk im Reatards-Style mit dem Metal-Riffing der frühen Big Four und spacigen Retro-Rock-Elementen à la Motörhead, Dictators, Hawkwind, Sabbath oder etwas aktueller The Shrine und röhren damit so hitverdächtig wie kaum eine andere Band in diesem Sektor derzeit! -pat