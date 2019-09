Zoe Boekbinder

Popkultur // Tagestipp vom 14.09.2019

Die einst unter L.A. Sued geläufige, improvisierende instrumentale Psych-/Krautrock Gruppe um den in Karlsbad lebenden US- Singer/Songwriter Chris Cacavas eröffnet die Spätjahr-Livesaison in Klaus Högers Dörfle-Musikbar.