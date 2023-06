1.250 Jahre Herxheim

Das 1.250. Ortsjubiläum feiert Herxheim bei Landau mit einem großen Jubiläumsfestwochenende „Im Herze vun Herxe“.

Im Ortszentrum des Großdorfs gibt’s eine Vielzahl von Ständen, Bühnen und ein abwechslungsreiches Programm für alle Generationen. Die offizielle Eröffnung findet am Fr, 16.6. um 17 Uhr auf dem Parkplatz Sparkasse hinter dem Rathaus statt, wo Ortsbürgermeisterin Hedi Braun die BesucherInnen mit dem Fassbieranstich auf das Festwochenende einstimmt.

Es folgt ein umfangreiches Programm der Herxheimer Vereine, der Kirchengemeinden sowie den Einrichtungen der Ortsgemeinde mit Livemusik von Rock und Pop über Schlager und Klassik bis Chorgesang, Kunst und Kultur sowie Südpfälzer Gastfreundschaft.

Der So, 16.6. steht ganz im Zeichen der Familien und bietet Spiel und Spaß für alle Generationen, z.B. Mitmachprogramm mit Workshops im Museum, ein Kinder-Koffer-Flohmarkt, Kinderschminken, Hüpfburgen und Zauberer.

Der Eintritt ist frei. Parken ist in den Anwohnerstraßen sowie am Pamina-Schulzentrum in Herxheim möglich. -pat