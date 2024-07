1. Kaiser-Passage-Hoffest

Nach einem Pilotprojekt zur Umwandlung des „schönsten Karlsruher Parkplatzes“ im Passagehof zu einer grünen Oase und vielen künstlerischen Verschönerungen (Wandbild, Bodenbemalung) ist der Hof neu erwacht.

Viele wissen überhaupt nicht, wie sich Kaiserpassage und Passagehof auch mit der Ansiedlung des Jazzclubs und der Kinemathek nun real anfühlen. Mit dem ersten „Kaiser-Passage-Hoffest“ (Fr+Sa, 2.+3.8.) möchte das Thomas Rühle, einer der maßgeblichen Immoplayer vor Ort, ändern.

Am Fr, 2.8. treten u.a. The Beat Boyz, die Studio W-All-Star Band mit Sidney Youngblood sowie Mobile Gentleman (Walking-Act) auf; am Sa, 3.8. u.a. Antje Schumacher und Magier Ralf Gagel. Eintritt frei. -rw