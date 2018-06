1. Karlsruher Mobilitätsfestival

Ober- und unterirdisch feiert Karlsruhe sein erstes verkehrsmittelübergreifendes „Mobilitätsfestival“.

Zuvorderst, weil das Großprojekt Kombilösung mit dem nahezu fertiggestellten Rohbau des U-Strab-Tunnels in seine finale Phase geht. Abgesehen davon ist die Heimatstadt des Fahrraderfinders Karl Drais Geburtsstätte des Automobilpioniers Carl Benz sowie eines dank seiner Zweisystem-Stadtbahn weltbekannten ÖPNV-Modells und auch beim autonomen Fahren ganz vorne mit dabei.

Das Festivalzentrum bildet der größtenteils baustellenfreie Marktplatz, auf dessen Bühne u.a. das Trio um Italo-Popper Marco Augusto (Sa, 13.30 Uhr) und die Alternative-Country-Gruppe No Sugar, No Cream (So, 12 Uhr) spielen. Dazu gibt’s Infostände rund um die Themen urbane, nachhaltige und E-Mobilität, Mitmachangebote für Kinder, einen Fahrrad-, Draisinen- und Lastenradparcours sowie eine Oldtimerschau.

Höhepunkt: Vom Markt- bis zum Europaplatz kann man den Fortschritt der Bauarbeiten in den zukünftigen U-Strab-Haltestellen begutachten – am Sonntag von 8 bis 12 Uhr auch per Fahrrad. Außerdem im Rahmenprogramm des „Mobilitätsfestivals“: die bis 24 Uhr andauernde „Lange Einkaufsnacht“ am Samstag. -pat