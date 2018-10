1. Schloss-Kultur-Nacht Ettlingen

Ein tolles und vielversprechendes neues Format!

Die „Schloss-Kultur-Nacht“ am 20.10. lädt von 18 bis 24 Uhr dazu ein, das gesamte Ettlinger Schloss zu erleben. Das Museum bietet Kurzführungen und musikalische Bildinterpretationen mit Ilmar Klahn und Axel Traub an. Thematisch wird ein kaleidoskopartiger Blick auf die Zeit um 1918 geworfen: Vom Ausdruckstanz über Musik, Chanson und Kabarett bis hin zu damals aktuellen Tänzen wie dem Charleston.

Bis zuletzt wurde am Konzept und dem Feintuning gearbeitet, aber die erstmalige Ausrichtung einer Komplettbespielung des gesamten Ettlinger Schlosses mit 90 Künstlern an zehn Orten ist auch ein anspruchsvolles Projekt: Die „Schloss-Kultur-Nacht“ steht zudem unter einem Thema: Ab 18 Uhr und bis Mitternacht sind alle Räume des Schlosses zur „Zeitenwende um 1918“ geöffnet, die Säle verwandeln sich in Kleinkunstbühnen mit Chanson, Charleston, Swing, Jazz, Kabarett und Puppentheater samt eigens eingerichtetem Bistro und Bar.

Alles findet parallel statt, sodass die Künstler mehrfach zu sehen sind und die Gäste nichts verpassen. Auch das Museum hat geöffnet und bietet Kurzführungen. Spannend hier: instrumentale Bildinterpretationen mit Ilmar Klahn und Axel Traub sowie eine Führung zum Thema „Revuetänzerinnen und Jazzbands“. Nach der Eröffnung durch OB Arnold erkundet das auf akustische Raum-Exkursionen spezialisierte neunköpfige Ensemble „Raummusik für Saxophone“ das Schloss. Chansonnier Jo van Nelsen präsentiert mit Pianist Bernd Schmidt Lieblingsschlager aus den Revuetheatern der 20er Jahre, das Bad Mouse Orchestra spielt quirligen Ukulele Swing, Anika Kopfüber und ihre Chorus Girls tanzen wilden Charleston, das CT Project spielt frühen Jazz und das Quartet Agua Nova Jazz, Swing und Bossa Nova.

Beim Blockflötenquartett Quartet Revoiced trifft Minimal Music auf Vivaldi und James Bond auf barocke Fugenkunst – ein tänzerisches Saitenspiel. Mit dabei sind auch der Jazzchor Ettlingen, Ausdruckstänzerin Freia Leonhardt mit Cellistin Isabel Eichenlaub, Puppenspieler Carsten Dittrich zieht es in archäologische Abteilung unter das Schloss, auch im illuminierten Schlosshof herrscht eine poetisch-fantasievolle Atmosphäre · rw