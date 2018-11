1. „Wunder“-Kunst- und Designmarkt

Stadtleben // Tagestipp vom 24.11.2018

Jeweils an drei Tagen an zwei Wochenenden bildet der „Karolinen-Weihnachtsmarkt“ im illuminierten Schlossinnenhof in Bad Bergzabern (7.-9.12., 14.-16.12.), das Zentrum des Weihnachtsmarktgeschehens im äußersten Süden der Pfalz.