10. Grötzinger Kulturmeile

Zum zehnten Mal verwandeln sich Orte und Straßen in Grötzingen in eine große Bühne und Ausstellungsfläche.

Kulturschaffende, Vereine und Institutionen präsentieren Livemusik, Tanz, Theater, Gedichtetes und Verdichtetes, Bildende Kunst sowie Kunsthandwerk. Vor dem offiziellen Fassanstich erfolgen am Fr, 23.6. von 18 bis 21 Uhr erst mal die Vernissagen der Ausstellungen auf der „Grötzinger Kulturmeile“ im Herbert-Schweizer-Haus, Begegnungsstätte (Niddaraum/Foyer/Saal/Hall Of Spirits – Tiefgarage), Kunstfachwerk N6 und den Heimatfreunden.

Am Sa, 24.6. gibt’s ab 17 Uhr Programm auf drei Bühnen, Orgel Krueger und Bingo Bongo geleiten die Gäste mit ihrer fahrenden Orgel vom Rathausplatz an den Abschlussevent zum Martin-Luther-Platz (23 Uhr). Am So, 25.6. beginnt die Musik um 11.30 Uhr, ebenso das Kinderprogramm auf dem Niddaplatz. Um 17 Uhr folgt ein Bootwettrennen auf der Pfinz (Fischtreppe). -rw