10. Karlsruher Weihnachtscircus

Mit über 40.000 Besuchern war der „Karlsruher Weihnachtscircus“ ein großer Erfolg für die Romanza Circusproduction.

Auch die zehnte Auflage präsentiert erneut die Crème de la Crème der internationalen Zirkuswelt, erstmals auch eine Darbietung auf dem Hochseil. Die Rodriguez Brothers, eine siebenköpfige Gruppe aus Kolumbien, bieten nicht nur klassisches Flugtrapez, sondern haben auch die schwierigsten Tricks dieses selten gewordenen Genres drauf.

Höhepunkt ist eine Sieben-Mann-Pyramide auf dem Seil zwölf Meter über dem Boden. Marcel Krämer zeigt außergewöhnliche Tiernummern mit Bisons und Eseln, als einer von nur dreien weltweit, der mit Bisons arbeitet. Sie sind nicht nur intelligent, sondern auch selbstbewusst und eigenwillig. Wie seine sechs Esel, die sich aber als sehr humorige Zeitgenossen erweisen.

Maik & Siegfried auf dem Todesrad, die preisgekrönte Gruppe Flying Perch mit spektakulären Tricks mit langen Stangen, Bauchredner Serge Massot, das Shad Performance Ballett, die afrikanische Springertruppe Jambo Kids, Zebra- und Pferdeartistik mit Renaldo Weisheit, Comedy und Clowns sind nur einige der Specials der neuen Show. Statt wie sonst oft mit Playback wird das komplette Programm von einem achtköpfigen Orchester begleitet.

