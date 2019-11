10. Lametta

Zum Zehnjährigen lässt der Kunst- und Design-Weihnachtsmarkt erstmals das komplette Tollhaus glitzern.

In beiden Sälen und dem Foyer bieten mit über 50 TeilnehmerInnen so viele Künstler, Designer und (Kunst-)Handwerker wie noch nie ihre handgemachten Kostbarkeiten feil, oft in limitierter Auflage. Neben Karlsruher Locals wie Taschenmacher Udo Bögelsack, dem Family Tree Shop, Wollwerk, Keramikerin Jutta Becker oder dem Kinderlabel „Matsch mit Sahne“ sind auch Gäste aus Marburg, Osnabrück und Lille dabei. In streng begrenzter Stückzahl gibt es wieder die beliebten „Lametta“-Wundertüten und die Wunderwuzzis (nur Sa) abzustauben.

Ein vielfältiges Rahmenprogramm lässt das Markterlebnis noch heller erstrahlen: Auf der Open Stage kann jeder auftreten, dazu gibt’s Livemusik und DJs, die Bastelaktion für Kinder von der Werkerei und die legendäre „Lametta“-Märchenerzählerin. In der Café-Lounge lässt sich ein entspannter Blick über das Markttreiben erhaschen.

Suppen, Brotaufstriche und die Currywurst mit akustischer Soße gehören zu den kulinarischen Spezialitäten. Natürlich gibt’s auch Glühwein und Punsch. In den umliegenden Spots Atelierhaus, Remise und Kunsthandwerkerhalle öffnen Künstler und Gestalter ihre Ateliertüren. Und am Freitagabend wird zum Jubiläum bis Mitternacht an der Bar gefeiert! -fd