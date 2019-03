100 Jahre Burger Inneneinrichtung

Groß gefeiert wird erst am 27.9., seine Kunden beschenkt das von Katrin Burger in dritter Generation geführte Karlsruher Traditionshaus zum 100. Geburtstag aber schon seit Jahresanfang mit Jubiläumsangeboten.

Jeden Monat tritt 2019 ein anderer Hersteller in Aktion. Nach Montana gibt’s im März zehn Prozent auf die ebenso funktionalen wie bequemen und zeitlos schönen Cor-Sitzmöbel, bevor es mit USM Haller, Thonet, Nimbus, Hay, Iittala, B&B Italia, Nils Holger Moormann, Janua, Mono, Freifrau und Vitra weitergeht.

Sein Angebot an internationalem Inneneinrichtungsdesign – ob elegantes Wohnen oder ergonomisches Büro – präsentiert das Familienunternehmen in der 1.000 Quadratmeter großen Gewölbekeller-Ausstellung, die sich über mehrere Waldstraßen-Grundstücke erstreckt und mit Polstermöbeln, Stühlen, Regalen und Beleuchtungssystemen namhafter Hersteller unterschiedlichste Wohnsituationen nachstellt. Am Sa, 16.3. ist beim Sonderverkauf das eine oder andere Stück zum reduzierten Preis zu haben. -pat