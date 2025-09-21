11. Ettlinger Kinderfest

Stadtleben // Artikel vom 21.09.2025

Ettlinger Kinderfest

Mit tatkräftiger Unterstützung zahlreicher Ettlinger Vereine und Organisationen verwandelt das Kultur- und Sportamt zum elften Mal den Horbach- in einen Erlebnispark für Groß und Klein.

Geboten sind Spiel- und Bastelaktionen sowie sportliche, musikalische und künstlerische Programmpunkte; dazu u.a. Tretbootfahren auf dem Horbachsee, das Erkunden des Feuerwehrautos der Gesamtjugendfeuerwehr, die Besichtigung des Segelflugzeugs oder der „Dance Battle“ der Urban Dance School.

Die Grünflächen laden auch zum Picknicken ein – und parallel der Naturkindergarten Blattwerk zum „Tag der offenen Tür“ sowie zum fünften „Baby- und Kindersachenflohmarkt“ (14-17 Uhr). -pat

So, 21.9., 13-18 Uhr, Horbachpark, Ettlingen
www.ettlingen.de/kinderfest

Anfang « Westwind 2025

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte addieren Sie 3 und 5.
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE STADTLEBEN-ARTIKEL

Ettlinger Kinderfest

11. Ettlinger Kinderfest

Stadtleben // Artikel vom 21.09.2025

Mit tatkräftiger Unterstützung zahlreicher Ettlinger Vereine und Organisationen verwandelt das Kultur- und Sportamt zum elften Mal den Horbach- in einen Erlebnispark für Groß und Klein.

Weiterlesen …
Karlsruher Kneipenchor (Foto: Uwe Riehm)

Westwind 2025

Stadtleben // Artikel vom 20.09.2025

Erstmals weht der „Westwind“ bereits am Samstag über den Gutenbergplatz!

Weiterlesen …
Kulturschuppen Sulzfeld (Abb.: Visualisierung, 2023)

Neueröffnung: Kulturschuppen Sulzfeld

Stadtleben // Artikel vom 11.09.2025

Die Kindergartenumnutzung der Galerieräume im Bürgerhaus haben den umtriebigen Kulturkreis Sulzfeld 2023 gezwungen, seine über 30-jährige Ausstellungstätigkeit einzustellen – doch die Plakataktion „Kunst sucht Raum“ war überraschend schnell erfolgreich!

Weiterlesen …

Bereit für den Herbst: Diese drei Ausflugsziele bei Karlsruhe sollte man kennen

Stadtleben // Artikel vom 08.09.2025

Der Sommer verabschiedet sich langsam und der Herbst zieht mit seinem goldenen Licht, frischer Luft und einem atemberaubenden Farbenspiel in der Natur ein.

Weiterlesen …
Werbung
Kunsthalle Karlsruhe

Room To Grow

Stadtleben // Artikel vom 06.09.2025

Nach den umfangreichen Sanierungsarbeiten öffnet die Staatliche Kunsthalle die Rotunde des einstigen Gewächshauses für ein Kulturfestival in der Orangerie.

Weiterlesen …
Bauernmarkt Karlsruhe

Bauernmarkt Karlsruhe

Stadtleben // Artikel vom 04.09.2025

Das Einkaufen auf einem Markt ist für viele nur schwer mit den Arbeitszeiten zu vereinbaren.

Weiterlesen …
Karlsruher Erstwohnsitzkampagne (Foto: Andreas Friedrich)

Karlsruher Erstwohnsitzkampagne

Stadtleben // Artikel vom 01.09.2025

Der Studien- und Ausbildungsbeginn beschert Karlsruhe viele neue Studenten, Auszubildende und Berufsfachschüler, die in die Fächerstadt ziehen.

Weiterlesen …
Marktfest Ettlingen (Foto: Felix Grünschloß)

Marktfest Ettlingen & Kunsthandwerkermarkt 2025

Stadtleben // Artikel vom 29.08.2025

Das Ettlinger Marktfest gilt seit Langem als Highlight im regionalen Open-Air-Kalender.

Weiterlesen …
Los Romeras – „Science For Impact“

Schlosslichtspiele 2025

Stadtleben // Artikel vom 14.08.2025

Ihr Medienkunstspektakel mit globaler Strahlkraft feiert Deutschlands erste und einzige Unesco City Of Media Arts seit 2015.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über STADTLEBEN

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper