11. Ettlinger Kinderfest

Mit tatkräftiger Unterstützung zahlreicher Ettlinger Vereine und Organisationen verwandelt das Kultur- und Sportamt zum elften Mal den Horbach- in einen Erlebnispark für Groß und Klein.

Geboten sind Spiel- und Bastelaktionen sowie sportliche, musikalische und künstlerische Programmpunkte; dazu u.a. Tretbootfahren auf dem Horbachsee, das Erkunden des Feuerwehrautos der Gesamtjugendfeuerwehr, die Besichtigung des Segelflugzeugs oder der „Dance Battle“ der Urban Dance School.

Die Grünflächen laden auch zum Picknicken ein – und parallel der Naturkindergarten Blattwerk zum „Tag der offenen Tür“ sowie zum fünften „Baby- und Kindersachenflohmarkt“ (14-17 Uhr). -pat