12. Karlsruher Weihnachtscircus

Die zwölfte Ausgabe hat wie so viele andere liebgewonnene Gewohnheiten 2020 auf sich warten lassen.

Jetzt heißt es wieder „Manege frei“ für das neue internationale „Weihnachtscircus“-Spektakel der Romanza Circusproduction mit seinen Attraktionen zwischen Artistik und Comedy: Begleitet von Livegesang und Big-Band-Sound setzt u.a. mit Khadikov aus Kasachstan eine der weltweit besten Reitertruppen zu ihrem temporeichen Dschigiten-Rundlauf an; kraftvolle Artistik am Reck sowie schwierigste Salti auf dem Air-Track bietet die Truppe Rudenskij; die ungarischen Skating Bells präsentieren ihre rasante Rollschuhnummer und Maik & Siegfried vollführen auf dem rotierenden „Todesrad“ in bis zu zwölf Metern Höhe stuntreife Sprünge ohne doppelten Boden.

Aus dem Jubiläumsprogramm 2018 bekannt und auf vielfachen Publikumswunsch mit neuen Einlagen zurück in Karlsruhe: Mr. Gerald, der „beliebteste Clown Ungarns“. Weihnachtliche Songs wie auch Charthits hat Engelsstimme Charlin Sperlich im Repertoire, während das Show-Ballett mit seiner „Shad Performance“ wieder den funkelnden roten Faden durch die weihnachtliche Zirkusgala bildet. -pat