1.250 Jahre Herxheim

Das 1.250. Ortsjubiläum feiert Herxheim bei Landau mit einem großen Festwochenende „Im Herze vun Herxe“.

Im Dorfzentrum gibt’s über drei Tage eine Vielzahl von Ständen sowie Bühnen, auf denen ein abwechslungsreiches Programm der Herxheimer Vereine, Kirchengemeinden sowie den Ortsgemeinde-Einrichtungen für alle Generationen geboten wird – mit Livemusik (Rock/Pop/Schlager/Klassik) bis hin zu Chorgesang, Tanz und Kunstausstellungen. Der So, 18.6. steht ganz im Zeichen der Familien, die sich u.a. auf ein Mitmachprogramm mit Workshops im Museum, einen Kinder-Koffer-Flohmarkt, Kinderschminken, Hüpfburgen und Zauberershows freuen dürfen.

Die Eröffnung findet am Fr, 16.6. um 17 Uhr auf dem Parkplatz Sparkasse hinter dem Rathaus statt, wo Ortsbürgermeisterin Hedi Braun die BesucherInnen mit dem Fassbieranstich aufs Festwochenende einstimmt. Der Eintritt ist frei, das Parken in den Anwohnerstraßen sowie am Pamina-Schulzentrum möglich. -pat