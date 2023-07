13. Brahmsplatzfest

Das Kulturwochenende des 13. „Brahmsplatzfests“ vom Kulturnetzwerks Mühlburg startet am Fr, 28.7. um 20 Uhr mit einer Show der Cocktail Harbor Band.

Die fünf Musiker präsentieren einen Mix aus Funk- und Jazzsongs insbesondere der 70er Jahre. Am Sa, 29.7. gastiert die Jazz-Funk-Kultband aus dem Südwesten, Peter Götzmann’s Jazz Hop Rhythm. Ihr Sound ist geprägt von Funk, Jazz, Hip-Hop, Soul und Latin. Die Klassikmatinee zum Abschluss am So, 30.7. ab 11 Uhr bestreitet das Notos-Quintett mit Werken für Bläserquintette, u.a. von Mozart. -rw