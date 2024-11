13. Lametta

Zum 13. Mal wird das gesamte Tollhaus im Advent zur Glitzeroase.

Rund 80 Aussteller preisen bei der „Lametta“ ihre originellen und selbst hergestellten Produkte mit Sinn für nachhaltige Wertschöpfung und Liebe zum Detail an – mit einem eigenen Stand oder auf dem kleinen, feinen Paletti-Markt, der in seine dritte Runde geht. Nicht nur unter Sammlern heiß begehrt: die in Handarbeit hergestellt limitierten „Lametta“-Wundertüten im frischen Design.

Dazu gibt’s beim Kunst- und Designmarkt Kulturprogramm für die ganze Familie; auch draußen im Tollhaus-Hof, wo bei Lagerfeuer Glühwein und alkoholfreier Punsch, Heiß- und Kaltgetränke sowie Essen angeboten werden. Eintritt für beide Tage fünf Euro, unter 16 Jahre freier Einlass. -pat