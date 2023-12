14. Karlsruher Weihnachtscircus

Manege frei für „Badens beliebteste Weihnachtsshow“!

Zum 14. Mal bringt die Romanza Circus-production die „Besten der Besten“ aus der internationalen Zirkuswelt in die Fächerstadt. Das Publikum kann sich wieder auf eine hochkarätige comedydurchsetzte Show mit Artistik und anderen faszinierenden Darbietungen für die ganze Familie freuen!

Zu sehen gibt es beim „Karlsruher Weihnachtscircus“ u.a. die spektakuläre Schleuderbrettsensation der zehnköpfigen Truppe Amaraa aus der Mongolei; schier unglaubliche Flüge am russischen Barren präsentiert die Habesha-Group aus Äthiopien; eine etwas andere Liebesgeschichte an den Strapaten präsentiert das Duo Romance. Für Lacher sorgt z.B. Bauchredner Jean Paul; auch wenn Mr. Jumping das Trampolin besteigt, bleibt kein Auge trocken. Und Sandmalerin Kimberly Lester bringt mit ihrer vergänglichen Kunst besonders magische Momente in die „Weihnachtscircus“-Manege.



